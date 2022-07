¿Dónde ir de vacaciones con un bebé? Destinos inolvidables

Cavan Images via Getty Images

Cavan Images via Getty Images

Todo lo que conocías sobre viajar en pareja no podrás aplicarlo en un viaje con bebés. Es por ello que vamos a plantear una serie de destinos que te ayudarán a elegir donde ir de vacaciones con bebés , para que mayores y pequeños lo pasen genial.

Los destinos más recomendados donde ir de vacaciones con un bebé

Encontramos muchos destinos de vacaciones por España . Cada lugar tiene sus ventajas y sus lugares por descubrir. En esta pequeña guía los sitios escogidos están pensados para los papás y los niños, por lo que no os asustéis. ¡No todo serán parques animados!

Nos hemos decantado por destinos vacacionales por España porque a priori son viajes más sencillos, ya que te permiten utilizar un coche particular y adaptar la ruta a las necesidades del bebé (paradas para descansar, cambiarle o darle de comer, entre otras cosas). Sin embargo, ante tantos lugares bonitos que tiene nuestro país surge la pregunta ¿a qué destinos se puede ir de vacaciones con bebés por España?

Costa sur

Antonio Hugo Photo via Getty Images

Antonio Hugo Photo via Getty Images

Almería también presenta motivos para poder ser vuestro destino estas vacaciones con bebés. También es muy recomendable visitarlo si no sabéis donde ir de vacaciones con niños (más mayores). Además de la playa, hay tres lugares destacados a los que les encantará ir: el Parque de las Familias , Oasys Hollywood y el Aquarium de Roquetas.

ullstein bild via Getty Images

ullstein bild via Getty Images

M Fatih Beser via Getty Images

M Fatih Beser via Getty Images

Costa norte

Amaia Arozena & Gotzon Iraola via Getty Images

Amaia Arozena & Gotzon Iraola via Getty Images

Eloi_Omella via Getty Images

Eloi_Omella via Getty Images

Eloy Rodriguez via Getty Images

Eloy Rodriguez via Getty Images

Cantabria tiene innumerables rincones que os enamorarán. Santillana del Mar es uno de ellos. No os aburriréis en ningún momento porque sus calles invitan a recorrerlas de arriba a abajo. Sus casas bajas, hechas en su mayoría con madera, y sus calles empedradas os harán creer que estáis en un cuento. Pese a las cuestas que pueda tener el lugar, sus calles anchas no supondrán ningún problema ir con un carrito de bebé.

Muy cerca de aquí podréis visitar la Cueva de Altamira para que admiren las pinturas realizadas por nuestros antepasados del Paleolítico en las paredes de las cuevas. Realmente no se se trata de la original por el alto valor histórico que tiene, pero su réplica, localizada en el museo de al lado, esta muy bien lograda.

Sol de Zuasnabar Brebbia via Getty Images

Sol de Zuasnabar Brebbia via Getty Images

Si la naturaleza es lo vuestro, Asturias es el lugar perfecto donde ir de vacaciones con un bebé. Dejadnos deciros que hay mucho que hacer por el Principado. Cada pueblo es más bonito que el anterior. Entre ellos, encontramos Lastres, una villa marinera con mucho encanto. Tiene un mirador llamado San Roque , desde el que se pueden obtener una vistas magnificas de la localidad. Y como los peques suelen sentir admiración por los dinosaurios no podréis pasar por alto el Museo Jurásico de Asturias . Un viaje de millones de años al pasado en el que os quedaréis boquiabiertos viendo el tamaño de estas increíbles criaturas.

Crispin la valiente via Getty Images

Crispin la valiente via Getty Images

Islas Baleares

Por todos es sabido que España tiene islas paradisiacas y la mejor época para disfrutarlas es el verano. No nos engañemos, es un planazo. Así que, aquí va otro destino de vacaciones donde ir con bebés.

Tanto las Islas Canarias como las Baleares son lugares pensados para relajarse y disfrutar de unos merecidos días de descanso. No obstante, entendemos que la lejanía de las Islas Canarias puede echar para atrás a muchos padres que viajen con su bebé. Es por eso que nos quedaremos con las Islas Baleares en esta ocasión, siendo Mallorca y Menorca las candidatas ideales.

cinoby via Getty Images

cinoby via Getty Images

Existen muchas rutas para hacer con carritos de bebés por Mallorca . Por ejemplo está la Vía Verde de Manacor. Un recorrido de 28 kilómetros ideal para ir en bici o caminando. Podrás descansar en las áreas habilitadas, en los bancos y en las numerosas zonas verdes que acompañan este camino. ¡Ah! También es un sitio ideal si no sabéis donde ir de vacaciones con vuestro perro.

Westend61 via Getty Images

Westend61 via Getty Images

Menorca está menos masificada que el resto de islas, por lo que puede ser una gran opción si queréis paz y tranquilidad. Aquí, hay un nombre propio que destaca sobre el resto para ir de vacaciones con el bebé: cala en Porter . Es un destino muy familiar, por lo que no es difícil ver a otros papás por la zona. Lo bueno es que cuenta con todos los servicios necesarios para pasar unos días de total tranquilidad y se encuentra a pocos minutos del aeropuerto.

Stefano Salvetti via Getty Images

Stefano Salvetti via Getty Images

Portugal

Lo ideal es siempre empezar por viajes no muy largos, que no afecten mucho al bebé. No obstante, si vuestro deseo es seguir ampliando fronteras, Portugal es el destino perfecto donde ir con bebés de vacaciones. Se puede ir tanto en coche como en avión, aunque en este último caso es recomendable visitar al pediatra antes de embarcarnos para que valore personalmente posibles riesgos.