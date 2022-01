¿Dónde podrá jugar Djokovic en 2022?

Christian Hartmann via Reuters

Christian Hartmann via Reuters Novak Djokovic, el pasado noviembre, durante un partido en París.

Novak Djokovic ha perdido su partido contra la Justicia de Australia. No podrá jugar el Open, después de entrar en el país mintiendo sobre sus estancias previas y sin vacunar contra el coronavirus. Ahora afirma que quiere tomarse un tiempo para recargar las pilar, una vez que ha tenido que salir a la fuerza del país, pero ¿qué hará en el futuro inmediato? ¿Dónde podrá jugar, estando como están las autoridades mundiales imponiendo controles sobre las personas foráneas que entran en su territorio sin vacunar?

A priori, si no se vacuna, le esperan unos meses cuesta arriba. Las restricciones sanitarias de los diferentes países vigentes en estos momentos y los hábitos de Novak Djokovic chocan. Si descansa unas semanas, podemos ponernos en mediados de febrero. Es el momento del torneo de Doha, Qatar. Las personas no vacunadas deben proporcionar una prueba de PCR dentro de las 72 horas inmediatamente anteriores a la entrada en el país y hay que permanecer en cuarentena durante siete días. Quizá podría optar por ir a Dubai, que tiene su torneo entre el 21 y el 26 de febrero, y que no exige vacuna a los foráneos. Es un torneo que suele estar entre sus habituales, además.

Más importante y complicado es el periplo norteamericano. En marzo esperan los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y desde el pasado 8 de noviembre las autoridades locales exigen una pauta de vacunación completa para entrar en el territorio, salvo una rara exención médica que debe ir certificada y justificada.

Si no llega a eso tampoco, Djokovic podría entonces regresar a la competición en tierra batida. A estas alturas de la temporada, el torneo de Montecarlo (del 9 al 17 de abril) aún no se ha comunicado su protocolo sanitario, es un poco pronto, pero este Masters 1000 se juega en suelo francés y cabe imaginar que se creará una burbuja sanitaria, que es lo que han recomendado las autoridades galas en casos previos como Roland Garros. En un mes de elecciones, tampoco se la van a jugar las autoridades francesas, en punta de lanza de las restricciones por la pandemia.

Justamente el Gobierno francés, que hace una decena de días había señalado que Djokovic podría participar en Roland Garros aunque no estuviera vacunado, ha rectificado este lunes y avisa de que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa, igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados.