Dónde ver las series nominadas a los Emmy 2021

En la lista figuran algunas tan renombradas como The Crown —entre las nominadas a Mejor drama— y otras más desconocidas, como Ted Lasso—en la categoría de Mejor comedia—, pasando por las aclamadas miniseries Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, y WandaVision, por Elizabeth Olsen.

Cuáles ver en Amazon Prime Video

The Boys. Dos temporadas.

This is Us. Cinco temporadas.