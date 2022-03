Por qué 'Don't Look Up' debe ganar el Oscar a la Mejor película y por qué no

Su reparto ya era un presagio de su presencia en los Oscar de 2022. Netflix se ha colado un año más con uno de sus títulos, Don’t Look Up (No mires arriba), en la lista de candidatos a Mejor película para los premios de la Academia de Hollywood. Competirá con otro largometraje de la propia plataforma, El poder del perro, y con Dune, Belfast, West Side Story, CODA, Drive my Car, El método Williams, Licorice Pizza y El callejón de las almas perdidas.