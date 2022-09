'Don't Worry Darling': de dónde sale el culebrón que salpica a la película de Olivia Wilde

El último episodio tiene como protagonista precisamente al festival: Florence Pugh, la intérprete principal de la cinta, no ha acudido a la rueda de prensa de presentación de la película y solo ha asistido a la alfombra roja. Ante las preguntas de los periodistas, Wilde ha declinado comentar los rumores sobre la ausencia de Pugh y la ha calificado como “una fuerza”.

🗣 Olivia Wilde, sobre Florence Pugh (y su ausencia en la rueda): “Es una fuerza, está fantástica en la película. Estamos agradecidos de que pueda estar esta noche. Sobre las tonterías y chismes de los tabloides que alimenta Internet, no voy a contribuir a eso” pic.twitter.com/a530BIzAWS

Hace unos días ya se confirmó que la actriz no promocionaría Don’t Worry Darling, que se estrena en cines el 23 de septiembre, en las próximas semanas. La razón oficial es que está rodando la segunda parte de Dune en Budapest, pero los rumores sobre una posible enemistad entre ella y Wilde son cada vez más intensos.

La situación era muy distinta en 2020, cuando se anunció el reparto de la película, que en teoría iban a protagonizar Pugh, Chris Pine y Shia Labeouf, que posteriormente fue sustituido por Harry Styles. Entonces, la nominada al Oscar no dudó en mostrar su emoción en redes y en llamar a Olivia Wilde su ”ídolo”.

Cuando la cinta terminó de rodarse en febrero de 2021 las cosas habían cambiado radicalmente y Pugh dedicó una larga publicación de agradecimiento en su cuenta de Instagram al equipo de Don’t Worry Darling donde no había ni rastro del nombre de la directora. En los meses posteriores, la actriz apenas ha promocionado la película en sus redes sociales a pesar de ser muy activa y, cuando lo ha hecho, se ha limitado a publicar el tráiler.

Las discrepancias entre Pugh y Wilde también se hicieron evidentes cuando la actriz reveló en una entrevista en Harper’s Bazaar que no le parecía bien la hipersexualización de la película. “Cuando todo se reduce a tus escenas de sexo, o a ver al hombre más famoso del mundo practicándole sexo oral a alguien, no es la razón por la que hacemos esto. No es la razón porque la que estoy en esta industria”, lamentó Pugh.