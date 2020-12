Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, sobre las vacunas: "Yo tampoco soy muy fan"

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Dora Postigo durante la presentación de su concierto en Conde Duque en Madrid en septiembre de 2020.

Si hay alguien que ha marcado la pandemia del coronavirus —para mal– ese ha sido Miguel Bosé. Sus declaraciones incendiarias contra las vacunas o sus teorías conspiranoicas sobre el virus y le 5G han generado revuelo durante meses y ha alentado numerosos negacionistas.

Pero también ha tenido cierta repercusión en su círculo familiar. La hija de Bimba Bosé, la cantante Dora Postigo, ha señalado en una entrevista con El Mundo publicada este sábado que las vacunas tampoco son especialmente de su agrado.

“Yo tampoco soy muy fan de vacunarme. Pero el motivo es distinto al de mi tío-abuelo, viene de que soy un poco hippie a veces. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, ha señalado.

De este modo, Postigo se ha desvinculado de las teorías conspiranoicas de su tío Miguel con el que ha dicho que no mantiene mucha relación. “No pienso lo mismo que él sobre ese tema. Además, como vive tan lejos y no hablamos a menudo, no te puedo decir mucho más”, ha apuntado en la entrevista.

No es la primera vez que la joven artista de 16 años le preguntan sobre estos temas relacionados con las polémicas declaraciones de Bosé. El pasado mes de septiembre comentó en La Resistencia (Movistar +) que no mantenía relación con él a través de ningún grupo familiar. “Tampoco tengo mucho que decirte. Si total... Él vive en México, está ahí en México... Está a saco, a saco, Paco”, señaló entonces Postigo.

Postigo es considerada una de las promesas emergentes de la música española y, con solo 16 años, ha conseguido protagonizar la portada del pasado mes de septiembre de la revista Vogue. Postigo se ha convertido en la persona más joven en protagonizar la portada de la edición española de la revista, y es sólo la segunda cantante en hacerlo, siguiendo los pasos de Rosalía.