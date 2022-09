Dora Postigo: "Unirse a una lucha no es colgar algo en redes"

Netflix Dora Postigo en 'Rainbow'.

De Dorothy a Dora ha pasado cerca de un siglo y un camino infinito de baldosas amarillas. Dora Postigo se mete en una revisión del mítico personaje de El Mago de Oz en la peculiar cinta Rainbow, que llega este viernes 30 de septiembre a Netflix, una revisitación del cuento clásico a cargo de Paco León.

Este proyecto, lleno de color, música y escenas que mezclan paisajes y personas de todo el mundo que hacen que ubicar una imaginada Ciudad Capital sea prácticamente imposible. León deja atrás el realismo de cintas como Carmina o revienta o Carmina y amén —aunque no prescinde del cameo de su madre ni de su hermana María León— para adentrarse en una cinta de un carácter más surrealista incluso futurista.

Con su reparto, León ha querido llegar al público más conservador con nombres como Carmen Maura, Carmen Machi o Luis Bermejo al eminentemente joven de Netflix con nombres como Ester Expósito o Samantha Hudson, además de incluir la presencia de Postigo y del rapero granadino Ayax Pedrosa del dúo Ayax y Prox.

En ella, Dora canta, baila, y muestra su lado más apático adolescente. En Rainbow, la artista hija de Bimba Bosé y Diego Postigo se hace un hueco entre dos grandes actrices: Maura y Machi. Un estreno en el cine por todo lo alto de la última estrella de una constelación familiar de artistas.

Has dado el salto de la música al cine, ¿cómo surgió entrar en Rainbow de Paco León?

Pues muy guay, la verdad es que no me esperaba dedicarme o darle tiempo a la interpretación. No estaba en mis planes. De repente, Paco vino a mi casa y me propuso esta peli que tanto tenía que ver con la música, que es lo que más quiero, y tiene tanto sentido que le tuve que decir que sí.

¿Y cómo ha sido trabajar con dos grandes del cine como son Carmen Maura y Carmen Machi?

Increíble, ellas son admirables, cuando las ves te hipnotizan, con muchísimo gusto tanto verlas como trabajar con ellas, ver lo bien que se llevan, que no se conocían. Es muy guay, es una experiencia que la primera vez que trabajas en esto sea con dos grandes como son ellas.

Compusiste Feel It, la banda sonora de la cinta, que poco tiene que ver con la mil veces versionada Somewhere over the rainbow de Judy Garland por mucho que sea una cinta que referencia al Mago de Oz. ¿Te sirvió de inspiración o no?

Creo que lo llevamos completamente a otro lado, las referencias ninguna te llevaba a lo que es El Mago de Oz y había más referencias muy de Bowie y tal, pero era más buscar algo que no tuviese nada que ver, que rompiese con todo lo anterior y tuviese un final propio.

También es generacional… No sé si tú viviste tanto El Mago de Oz de niña.

He estado muy obsesionada de niña con la historia de El Mago de Oz, con la versión de Judy Garland y con la de Michael Jackson, me encantaban. Es un cuento que siempre me ha marcado mucho.

Hay algo que dice Paco que me encanta que es una de las razones por las que escogió este cuento entre otros muchos porque estuvo viendo referencias a Shakespeare y tal, pero una de las razones era que es uno de los pocos cuentos clásicos, junto a Alicia en el País de las maravillas, pero ahí se adelantó Tim Burton, que no tiene príncipe ni un hombre que la tenga que ir a salvar, que es muy típico de la época. A mí me parece la hostia que en vez de que sea un hombre el que la salve sea ella la que está ahí salvando a todos los hombres.

“Nos dicen generaciones anteriores que venimos a salvar el mundo, pero poner un peso tan grande sobre nuestras espaldas creo que es innecesario”

¿Cómo es estar con 18 años protagonizando tu película y en este nivel de fama? ¿Te da vértigo o como has trabajado en el mundo del arte desde niña y a nivel familiar lo tienes interiorizado?

Creo que ha sido tan natural todo el proceso que hemos llevado a cabo, que siempre lo hemos hecho desde casa todo. Ahora que estoy un poco más expuesta con esto de Rainbow, estoy muy arropada por mi familia, he currado con mi padre de siempre y ha estado a mi lado. Siempre hemos sido muy familiares todos.

Este año en San Sebastián ha sido mi primer año en el festival y me he sentido superbien porque estaba con Bárbara [Lennie, pareja de su padre] presentando tres pelis, mi padre [Diego Postigo] que producía Rainbow y Fácil, mi productor que es básicamente como mi tío con el que trabajo de toda la vida. Guay porque voy con todos ellos. Sí sientes vértigo pero en algunas ocasiones, porque dentro de lo que cabe saltar o estar en el mundo de la música o el arte no es nada natural una vez que te expones, cuando estás bien arropado o protegido sí, dentro de lo que cabe es lo mejor.

Imagino que estarás cansada de verte arrastrada por tus apellidos.

Sí, pero yo no hablo de eso.

¿Tampoco de las comparaciones que hacen con tu madre?

Pasamos a la siguiente pregunta.

Netflix Paco León junto a Dora Postigo en el rodaje de 'Rainbow'.

Hablabas de que la protagonista del cuento es empoderada y no necesita a ningún hombre. Estás muy comprometida con las distintas causas sociales como el feminismo o la lucha contra el cambio climático, ¿crees que a nivel cultural falta reivindicación por parte de tu generación?

Tenemos el tema de las redes que, al final del día, sí nos facilitan las cosas, pero luego a la vez nos crea un poco de vagueza, en el sentido de que antes había que salir y ahora con poner un post vale y ya es una revolución. Para mí, personalmente unirse a una lucha no es colgar algo en redes. Ayudas a la difusión, pero para eso están los medios y hay varias cosas.

Creo que también hay una generación que tiene todo al alcance de la mano, nosotros vemos un montón de cosas. Intento no ver las noticias porque me deprimen mucho. La generación Z como que sabemos y tenemos eso rollo “fin del mundo total” y estamos en decadencia. Nos dicen generaciones anteriores que venimos a salvar el mundo, pero poner un peso tan grande sobre nuestras espaldas creo que es innecesario y no es una lucha de nosotros, es una lucha de todos. Tanto a nivel de luchas sociales como sobre todo, que nos vamos a la mierda en cuanto al mundo y el medio ambiente y demás.

“Hay algunos maravillosos, pero en general, creo que el discurso de 'muevo el culo, tengo mucho dinero' se me queda corto”

Por mucho que seas Generación Z tomas referencias que no son precisamente de tu generación, desde Aretha Franklin a Michael Jackson… ¿Crees que hay cierto paternalismo con la gente joven y sus referentes, que se les tacha de incultos?

Yo formo parte de esa generación, pero tengo que hacer como un ejercicio de apreciar y escuchar las cosas que pasan ahora porque mis referentes son de antes. Soy un alma vieja y soy una tía que le encanta escuchar cosas pasadas, hay cosas tan bonitas que cuesta desprenderse. Hay cosas maravillosas ahora, pero siento que a veces se pierde un poco el discurso.

Estamos en una época de consumo rápido y se pierden cosas, por ejemplo, en la música o el cine. Ahora de repente han puesto una movida en Netflix para ver las cosas más rápido, como los audios de WhatsApp. La gente no quiere ver cosas o escuchar cosas con detenimiento. Pasa con los discos, nadie escucha discos a no ser que seas Beyoncé o Rosalía. A no ser que estés ahí bien posicionada, la gente no lo escucha. La gente quiere consumo rápido, en dos minutos y tal.

Me da miedo que eso pase, que la gente no sepa apreciar el arte… Esto causa que los discursos de los artistas sean ya muy aburridos para mí. Hay algunos maravillosos, pero en general, creo que el discurso de “muevo el culo, tengo mucho dinero” se me queda corto.

Lo que hoy es número uno en Spotify en tres meses nos hemos olvidado.

Totalmente, pasa con un montón de artistas. Puede que una canción de hace a lo mejor tres años, te acuerdas de la canción, pero no del artista. Lo ha petado con una canción, pero ya. No se puede estar así.

¿Te ves más luchando contra el algoritmo de Spotify en el mundo de la música o más en la actuación?

Creo que no hay que elegir ya entre una o la otra, pero creo que un poco donde me lleve. Tengo la suerte que no tengo necesidad de escoger, puedo hacer todo si quiero porque me gusta, yo encantada. Pero la música es mi prioridad, obviamente.