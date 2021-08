Dos mujeres bajo la lluvia

No se lo pensaron. Antes de que el taxi se hubiera detenido ya habían abierto la puerta trasera. Durante unos segundos, desafiantes, cerrados los paraguas, las dos mujeres se quedaron frente a frente dispuestas a decir: ¡Yo lo vi primero! Sin embargo, en lugar de hablar, intercambiaron una sonrisa. No necesitaron palabras para invitarse mutuamente a subir al coche, como si se conocieran de toda la vida.

Por sus respectivas profesiones, debían haber coincidido en numerosos lugares y tener decenas de amigos comunes. Además, vivían relativamente cerca la una de la otra, pero no se habían visto jamás.

—Soy actriz. He trabajado con Saura, con Aranda, con Chávarri. Acabo de volver de Méjico. También fui Miss Universo, pero de eso hace ya mucho tiempo —añade con desgana—. Era muy joven.

—Sí, sí. Lo recuerdo. Yo me dedico a la fotografía. Me encargan cosas de moda, he publicado en varias revistas, retrato a políticos también, aunque casi siempre voy con la gente joven, músicos, rockeros, modernos, toda esa movida, ya sabes.