Dos nuevos muertos elevan a 10 las víctimas por coronavirus en España

De esta forma, ha dicho, se pueden identificar mejor las poblaciones de riesgo y, por tanto, reducir la sospecha de transmisión comunitaria incontrolada: “Lo que no quiere decir que no exista”, ha agregado.



Respecto a los focos de coronavirus en centros sanitarios de mayores, Simón ha afirmado que no se van a cerrar, pero se está estudiando cómo abordar la situación para que el contagio no se extienda.



Sobre las altas, ha informado de que al menos 11 son en Andalucía, pero también se están dando en Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco.



Por comunidades autónomas, los 430 casos de contagio se reparten de la siguiente forma: Comunidad de Madrid (174), País Vasco (45), La Rioja (39), Comunidad Valenciana (30), Andalucía (27), Cataluña (24), Canarias (18), Castilla-la Mancha (15), Castilla y León (14), Aragón (11), Cantabria (10), Baleares (6), Extremadura (6), Asturias (5), Galicia (3) y Navarra (3).



Las únicas zonas donde aún no se han detectado casos son Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.