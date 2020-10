Dos personas que conocieron a Fernando Simón durante la grabación de 'Planeta Calleja' hablan así de él

View this post on Instagram

¡No era un fake, era de verdad 😉! Muchos llevabais tiempo con la mosca detrás de la oreja a cuenta de la mascarilla que con nuestro logo luce Fernando Simón en las reuniones institucionales y ruedas de prensa. Pues bien, a raíz de nuestra intervención en el ultimo #planetacalleja , desarrollado en Mallorca y donde escalábamos junto a Jesús (@jesuscallejatv ) y Fernando, surgió una bonita sintonía que ha hecho que el famoso epidemiólogo decidiese comparecer con nuestra mascarilla. Podía haber elegido una de un gran equipo de futbol o algo mas formal, pero que haya elegido comparecer con la nuestra, creemos que da una idea del amor que Fernando siente por la montaña y todo lo que esta representa. ¡Gracias doctor por el detalle 😊👌! ¡Y gracias también a los Calleja (@kikecallejatv )por regalarnos un día tan especial 👍! ENG: It wasn't a fake, it was real 😉! Many of you have spent time thinking on account of the mask that Fernando Simón (the head of the management of the #covid_19 crisis in #spain ) wears with our logo in institutional meetings and press conferences. Well, as a result of our intervention in the last #planetacalleja (one of the most importants TV shows in #spain), developed in Mallorca and where we climbed together with Jesús (@jesuscallejatv ) and Fernando, a beautiful tune emerged that has made the famous epidemiologist decide to appear with our mask. He could have chosen one from a great soccer team or something more formal, but that he chose to appear with ours, we believe that it gives an idea of the love that Fernando feels for the mountains and all that it represents. Thanks doctor for the detail 😀👌! And thanks also to the Callejas (@kikecallejatv ) for giving us such a special day 👍! 📷 Efe / Europa Press #hermanospou #pouanaiak #poubros