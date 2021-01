El marido de Kamala Harris, sin más

Emhoff no va a ser un simple florero en el Observatorio Naval de los Estados Unidos , donde se ubicará su nueva residencia oficial. Ha prometido centrarse en la defensa de causas como la justicia, los derechos humanos y la igualdad, aprovechando el escaparate impagable del cargo de su mujer, y será profesor en la Universidad de Georgetown , tras dejar su trabajo como abogado para que no haya colisión alguna entre intereses privados y públicos. Sobre todo, promete “apoyar” a Harris. “Yo no soy su asesor político, soy su esposo. Mi tarea será ayudarla siempre, por encima de todas las cosas”, afirma.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU

Después de ese primer encuentro, Doug escribió a Kamala: “Soy demasiado mayor para andar con jueguecitos. Me gustas mucho y me gustaría probar a ver si esto funciona”. En un email, al día siguiente, le mandó una lista de todas sus fechas disponibles para los próximos meses.

Desde entonces, ha estado para Kamala “siempre”, como no para de repetir en los amorosos mensajes que le deja en redes sociales. Cogió una excedencia desde que ella anunció que peleaba en las primarias de su partido aspirando a ser candidata a la Casa Blanca -ganó Biden- y, pese a la timidez inicial, se convirtió en el mejor speaker de sus mítines. Hasta se creó una etiqueta para seguirlo, #DougHive, como si fuera una estrella del rock.

Ha sido una pieza importante en el equipo de transición del equipo Harris-Biden, ha movilizado a seguidores en redes sociales y, sobre todo, ha humanizado la política, mostrándose como un tipo entusiasta encantado de que su mujer, en la que cree como nadie, haya apostado alto.

Tras ponerse a prueba como pareja en la pandemia, cuando han pasado juntos más tiempo que nunca, dice que no hay nada que no le guste de su mujer. Y que la quiere más cada día. Y que es “la mejor”, sin más.

Que su apoyo va a ser inquebantable es seguro. Que va a hacer muchas cosas y no se va a quedar mano sobre mano, también. La duda, acaso, es cómo se le va a llamar en los próximos cuatro años. “A mí me encanta decir que soy el marido de Kamala Harris, sin más”, dice. Ella bromea con el juego de iniciales, tan propio de la Casa Blanca, que resultaría en un horroroso SHUS (second husband of the United States), pero en las entrevistas responde sin duda: ni siglas ni cargos. “Honey” es la palabra elegida.

Sus amigos dicen que le va bien, que le pega. Que ha dejado atrás el traje de abogado agresivo y es dulce como la miel. Por ella. Sólo se sigue transformando, rabioso, cuando juega al golf. A Emhoff le encanta competir.