Nos es Lampedusa, no es Lesbos, pero recuerda a esas tragedias. Siete hombres han fallecido esta noche en la costa de Órzola, en el norte de Lanzarote, al volcar a escasos metros del puerto de esa localidad una patera con una treintena de inmigrantes de origen magrebí a bordo, según ha confirmado el Consorcio de Emergencias de la isla.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo que iluminaba desde el aire el lugar del accidente localizó esta mañana los cuerpos de tres desaparecidos, después de que se encontrasen inicialmente cuatro cuerpos. En la patera iban aproximadamente 35 personas de origen magrebí.

La patera se hundió casi en el mismo muelle de Órzola, tras chocar contra una escollera mientras enfilaba los últimos metros a tierra, cuando eran en torno a las 19.30 horas de la tarde

“Ha sido mala suerte. La entrada a este muelle, si no la conoces, es complicada. El tiempo está buenísimo pero no hay luna, no hay claridad y chocaron directamente contra la escollera”, ha relatado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa.