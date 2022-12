Drew Barrymore explica por qué sus hijas no tienen regalos de Navidad

Una estampa habitual de la mañana del 25 de diciembre es la de los niños, llenos de emoción, desenvolviendo regalos a pie de árbol, dejando el salón lleno de papel de colores. Sin embargo, no es así en casa de la actriz Drew Barrymore.

En una entrevista en ET Online ha explicado que sus hijas, de 8 y 10 años, no reciben regalos: “Reciben multitud de cosas durante todo el año, así que no soy una madre rara, estricta y fría en plan ‘¡No vas a tener regalos!’. Pero sí creo que es mejor algo que se recuerde toda la vida. Prefiero invertir en eso que en una casa de muñecas o algo”.