Las contradictorias restricciones de la infancia de Drew Barrymore: sin azúcar, pero con drogas

Fue precisamente el actor Rob Lowe quien habló de esos padres tan restrictivos hoy en día con la dieta de sus hijos. “Siempre he sabido que hay problemas en casa cuando un niño me viene y me dice: ‘Mis padres no me dejan tomar azúcar’. Es que sé que me voy a encontrar a ese niño casi inhalando azúcar. Tan sencillo como eso. Hay que echarle un ojo a ese niño que te dice que sus padres no le dejan comer azúcar. Vigilarlo”, indicó Lowe.