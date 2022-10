Drew Barrymore explica por qué no ha tenido relaciones sexuales desde 2016

“El otro día llegué a un entrenamiento y una mujer me dijo: ’Te pareces a Drew Barrymore, excepto en que pareces tener bienestar mental y además... ella odia el sexo”. Con esta anécdota comienza un extenso post que ha escrito la propia Barrymore para explicar por qué no ha mantenido relaciones sexuales en los últimos años.

La actriz de E.T. y Los ángeles de Charlie, cayó posteriormente en la cuenta de que esa creencia podría venir de un comentario que había dejado caer durante su programa acerca de la abstinencia sexual de Andrew Garfield durante seis meses para un papel. Para Barrymore, aunque en otros momentos de su vida le hubiera parecido mucho tiempo, ahora no le parece demasiado.

“A mis casi 48 años tengo sentimientos muy distintos sobre la intimidad de los que tenía antes. Mis padres no fueron modelos a seguir y me relacioné con la gente de manera adulta desde muy pronto. Buscaba compañía, validación, emoción, placer, hedonismo, diversión y aventuras”, confiesa.

“Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza, algo nuevo que no tenía muy claro al crecer, y he tenido muchas curvas de aprendizaje en el camino”, explica.