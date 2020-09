El 'Fernando Simón' alemán abre la puerta a acortar los aislamientos por coronavirus

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Christian Drosten, director del Insituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín (Michael Kappeler/Pool via AP).

El prestigioso virólogo Christian Drosten, homólogo de Fernando Simón en Alemania, ha retomado su podcast sobre el coronavirus tras un descanso veraniego y lo ha hecho exponiendo una nueva tesis sobre las cuarentenas que ha abierto un debate político en el país.

Para Drosten, uno de los motivos del aumento de los casos en Alemania este verano es que los jóvenes se han ido infectando cada vez más y, en algunos casos, ocultándolo. “Si he estado en una fiesta tecno ilegal, tengo una tendencia aún mayor a ocultar mis síntomas y no permitir que me diagnostiquen”, ha explicado, según recoge Stuttgarter Zeitung.

Para lograr una mayor aceptación y cumplimiento del aislamiento por parte de la sociedad, propone acortar ese periodo. En concreto, Drosten habla de que, en determinadas circunstancias, los grupos de personas sospechosas de estar infectadas deberían aislarse durante cinco días.