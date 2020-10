¿Puedo salir de la ciudad? ¿Hay toque de queda? Todas las dudas sobre el estado de alarma

El gobierno ha vuelto a aprobar un estado de alarma. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario este domingo para aprobar este decreto para frenar la segunda ola del coronavirus.

Este instrumento ya había sido activado el 14 de marzo para hacer frente a la primera ola del virus. Ese estado de alarma, por el que se impuso un confinamiento total de la población, se prolongó hasta el 21 de junio.

Este no se parece al anterior, ya que el objetivo es limitar el contacto social y la movilidad nocturna. “Tiene unas características específicas adecuadas a la segunda ola de la pandemia”, ha asegurado Sánchez, que ha insistido que es “la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y mantener a raya al virus”.

¿Es un estado de alarma como el anterior?

No.

¿En qué se diferencia?

Principalmente en que no habrá confinamiento domiciliario de la población.

¿Cuándo entra en vigor?

Esta tarde.

¿Hasta cuándo se prolongará este estado de alarma?

Seguro que hasta el lunes 9 de noviembre, pero la idea inicial del gobierno es que el estado de alarma se prolongue durante seis meses, hasta el 9 de mayo. Tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados esta semana.

¿Podría terminar antes del 9 de mayo?

Sí, pero no parece que vaya a suceder. Los seis meses que marca el Gobierno obedece a criterios científicos y técnicos. Según los expertos, este es el tiempo necesario para doblegar la curva y frenar el avance de la pandemia.

“Si podemos superar antes la emergencia, plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato”, ha afirmado Pedro Sánchez.

¿Va a haber confinamiento general de la población?

Inicialmente no, pero las competencias las tienen los presidentes de cada comunidad autónoma. De manera que si los datos empeoran en una comunidad, podrían llegar a decretar confinamiento domiciliario.

En cualquier caso, la petición del gobierno es que la población se quede en casa lo máximo posible. A menos movilidad, menos contactos y menos posibilidades contagio.

¿Vamos a poder salir libremente de casa?

No. Durante el día se podrá salir con cualquier fin, pero por la noche se limitan los movimientos.

¿Habrá toque de queda?

Sí, aunque el gobierno quiere llamarlo restricción de la movilidad nocturna.

¿De qué hora a qué hora va el toque de queda?

En todo el territorio nacional, el toque de queda va de 23:00 horas a 06:00 horas.

¿Todas las comunidades autónomas tienen el mismo horario?

No. Cada comunidad autónoma puede adelantar o atrasar la hora de inicio del toque de queda. Así podría empezar entre las 22:00 y 00:00 horas, y terminar entre las 5:00 y las 7:00 horas

¿Hay excepciones al toque de queda?

Sí. Durante el toque de queda se puede estar en la calle por las siguientes causas justificadas. Estas serían algunas:

Adquirir medicamentos.

Volver del trabajo.

Regresar al domicilio.

Cuidar personas mayores.

¿Puedo entonces sacar al perro a partir de las 23:00 horas o salir a correr?

En principio no, salvo que en tu comunidad autónoma concreta se establezca como hora de inicio del toque de queda las 00:00 horas.

¿Qué va a pasar esta Navidad?

No se sabe, pero lo más seguro es que se tendrán que celebrar las fiestas de Nochebuena y Fin de Año con los convivientes. El gobierno pretende aprobar el estado de alarma hasta al 9 de mayo. Se prolongaría hasta esa fecha el toque de queda, de manera que a partir de las 23:00 horas no se podría estar en la calle (no se podría ir a tomar las uvas a casas ajenas).

¿Hay alguna comunidad autónoma que no tendrá toque de queda?

Sí, las islas Canarias.

¿Podremos movernos dentro de la comunidad autónoma?

Depende. Cada comunidad decidirá si hay libre circulación en su territorio o si se realizarán confinamientos perimetrales —de barrio, ciudad, distrito, provincia...— dentro de la propia comunidad.

¿Habrá movimiento entre comunidades?

También depende. Cada comunidad decide si cierra su territorio a otras autonomías. En caso de que una comunidad cerrase sus fronteras, puede haber desplazamientos por motivos laborales, educativos o médicos.

¿Cuántas personas pueden reunirse?

Las comunidades también podrán limitar las reuniones sociales, pero con un límite máximo de seis personas, salvo que sean convivientes.