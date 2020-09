Pediatra2punto0: "Los mocos en niños no son criterio para sospechar coronavirus"

La realidad es ésta. Desde que las aulas volvieron a abrir en colegios y guarderías españolas, las dudas de los padres respecto al coronavirus y sus síntomas en niños se han disparado. No hay más que ver la gráfica.

Hay tantas preguntas que uno ya no sabe cuáles son las señales que indican que un niño debe quedarse en casa y en qué circunstancias puede ir al colegio sin problemas. En las consultas de los pediatras lo saben bien.

“Mi hijo se levanta con mocos. ¿Lo llevo al colegio?”

Sí. Los mocos de manera aislada no son un criterio para sospechar que esa persona tiene coronavirus.

“Mocos y tos. ¿Qué hago? ¿Lo llevo al colegio?”

No, aunque no siempre hay que llamar al pediatra. Hay dos posibilidades:

“Si tiene mocos, tos y febrícula, ¿se queda en casa?”

Sí. Desde que empezó el curso 2020/2021, los niños con más de 37,2ºC no pueden ir al colegio . En realidad, un niño con fiebre nunca debería ir a clase (con o sin pandemia).

″¿Con qué síntomas se hace una PCR a un niño?”

Para un pediatra, los síntomas no son tan importantes como las personas de contacto. Si hay en casa un positivo o un sospechoso de covid, sí se suele hacer.

″¿Se tiene que comportar igual un padre de un bebé, de un niño de cinco años o de uno de doce?”

No, en los niños menores de 1 año hay que tener más precaución porque en los bebés es más probable que se complique la covid-19. No hay que alarmarse pero sí estar un poco más pendiente o consultar antes al pediatra.

″¿Qué enfermedad tiene que tener un niño para solicitar la educación telemática?”

Esos niños son, por ejemplo, niños con problemas crónicos de corazón, que han sido sometidos a una operación cardiovascular reciente, niños con cáncer que están recibiendo quimioterapia o niños que acaban de terminar un tratamiento. También casos muy concretos de enfermedades respiratorias, problemas inmunes o enfermedades raras. Para la Abogacía del Estado también podría solicitarse no llevar a los niños a clase si conviven con un mayor o una persona vulnerable

En cualquiera de los casos, el pediatra no tiene la decisión final. Sólo puede hacer un informe médico y que a partir de éste la Administración correspondiente decida

″¿Debo vacunar a mi hijo este año de la gripe?”

La vacuna de la gripe es importante para no sobrecargar el sistema y porque los síntomas de la covid-19 y de la gripe se pueden confundir. Si los niños no están vacunados, inevitablemente tendrán que someterse a test PCR innecesarios.

También es importante para evitar las coinfecciones porque tener una gripe no implica no tener un coronavirus ni a la inversa.

″¿Vacunar del niño protege del coronavirus?”

No. El virus aún se conoce muy poco, pero aún no hay ningún estudio que diga que la vacunación antigripal proteja contra la covid-19. Aún no ha pasado el tiempo suficiente para llegar a estas conclusiones.