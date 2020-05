"Duele pensarte": Ares Teixidó cuenta la dura pérdida que ha sufrido

La periodista Ares Teixidó ha compartido este jueves con sus seguidores una dura pérdida que ha sufrido en plena cuarentena por el coronavirus: su primo. La catalana lo ha contado en un emotivo post de Instagram en el que aparecen su madre y su tía abrazándose en blanco y negro, como una de las pocas asistentes permitidas al velatorio durante el estado de alarma.

Además, la periodista ha expresado su dolor con palabras de su hermana Ingrid Teixidó. “Duele pensarte desde que ya no estás y nos ahogamos en los recuerdos que no permanecen en papel porqué no son nada nítidos. Duele pensarte desde que ya no estás y nos golpea un dolor inabarcable, en todas sus formas, a toda la familia. Y duele no poder verte por última vez, ni poder arrancar el coche para abrazarnos todos juntos y despedirnos de ti como mereces”, empieza diciendo el texto.