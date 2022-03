Por qué 'Dune' debe ganar el Oscar a la Mejor película y por qué no

Por qué SÍ debe ganar el Oscar a Mejor película

5. Por su reparto (aunque no haya obtenido nominación): Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Dave Bautista…

6. Porque, en este caso, ser un remake no le resta valor a ojos de la crítica y los académicos: supera con creces a la Dune de David Lynch de 1984. “Él hizo una adaptación en los años 80 que tiene algunas cualidades muy fuertes. Quiero decir, David Lynch es uno de los mejores cineastas vivos. Tengo un gran respeto por él. Cuando vi su adaptación, quedé impresionado. Pero no fue lo que había soñado. Así que estoy tratando de hacer la adaptación de mis sueños. No tendrá ningún vínculo con la película de David Lynch. Vuelvo al libro y voy a las imágenes que salieron cuando lo leí”, dijo Villeneuve en declaraciones recogidas por la BBC.