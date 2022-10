Dúo Pimpinela: Feijóo busca la foto con Ayuso para transmitir unidad mientras el PP se frena en las encuestas

En la nueva era del PP, Feijóo y Ayuso quieren cerrar fisuras y aparentar que las crisis internas en el partido son cosas del pasado. La presidenta madrileña no tiene reparo en mostrar su aparente buena sintonía con el gallego, aunque siga siendo un verso suelto dentro de las filas. No dudó, recientemente, en criticar los impuestos a las eléctricas que perfila la UE horas después de que Feijóo diera su apoyo o en azuzar la polémica por la renovación del CGPJ cuando la consigna de Moncloa y PP era no caldear el ambiente para lograr el pacto. “Me preocupa que el Poder Judicial se llene de Tezanos disfrazados de jueces (...) Sánchez no es de fiar”, dijo Ayuso en un evento mientras González Pons y Bolaños extreman sus posturas para romper el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces desde hace más de cuatro años. Unas semanas antes, también anunció por su cuenta un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de ahorro energético del Gobierno, algo que nadie más en el PP había planteado y que a nivel nacional sólo Vox se había atrevido a decir. De momento, Feijóo reacciona a este tipo de provocaciones con indiferencia y evita cualquier confrontación con ella.