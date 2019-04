El duro alegato de Hilaria Baldwin, pareja de Alec Baldwin, sobre el aborto

Hilaria Baldwin quiere ser trasparente con sus seguidores y mostrar su vida tal y como es, más allá de los flashes y del mundo mediático. La española, pareja del actor Alec Baldwin, ha compartido en su perfil de Instagram una imagen que demuestra que a veces te sobrevienen momentos duros, una valiente confesión que se ha convertido en un alegato sobre la naturalidad del aborto.

“Quiero compartir con vosotros que probablemente sufra un aborto. Prometí que si me quedaba embarazada de nuevo compartiría con vosotros la noticia lo antes posible, incluso si significara hacer pública una pérdida. Siempre me he abierto con vosotros sobre mi familia, el deporte, mis embarazos... Y no quiero mantener esto en secreto, aunque no sea tan positivo ni bonito como el resto”, ha publicado. Para la instructora de yoga, 26 años más joven que su marido, es importante mostrar la verdad: “Mi trabajo es ayudar a la gente a ser real y abierta”. Y, por eso, se ha sincerado con todos sus seguidores y les ha explicado la situación que está tambaleando su vida. “El embrión tiene latido, pero no es fuerte, y el bebé no está creciendo mucho. Estamos a la espera y es muy duro. Mucha incertidumbre... Las oportunidades de que sea un embarazo viable son muy muy pequeñas. Tengo la completa esperanza de que mi familia y yo lo superaremos, aunque el proceso sea difícil”, ha relatado en la red social.

Su mensaje, además de un jarro de agua fría para todos los que glorifican la vida de los famosos, es sin duda un valiente alegato sobre el aborto. “No tengo pena o vergüenza de esta experiencia. Quiero formar parte del esfuerzo de normalizar el aborto y quitarle el estigma que lleva asociado. Hay mucho secretismo en el primer trimestre”, ha defendido. “Tengo náuseas, me siento cansada, mi cuerpo está cambiando. Y tengo que fingir que todo va bien cuando no es así. No quiero tener que fingir más. Espero que me entendáis”, ha continuado narrando en su publicación.