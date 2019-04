Durísimas críticas a 'Sábado Deluxe' por lo que pasó con Karina

La entrevista a Karina en Sábado Deluxe empezó con mal pie, pero terminó muchísimo peor. La cantante fue al programa de Telecinco a hablar sobre su exmarido, Juan Miguel, quien está de actualidad por su reciente participación en GH Dúo.

Según se fue descubriendo a lo largo de la entrevista, Karina había aceptado la invitación del programa por su precaria situación económica, sin embargo, se la vio incómoda desde el primer momento.

Nada más entrar en el plató, lamentó que Mediaset la llamase cada vez que su exmarido entraba en un reality. Y pidió que, en lo sucesivo, el equipo de producción dejase de hacerlo.

Al oír esto, varios colaboradores se le echaron encima. La acusaron de recular a la hora de la verdad y desvelaron que en la entrevista previa se había despachado a gusto contra Juan Miguel.

Karina, al ver la agresividad con la que le atacaron los colaboradores se levantó: “Yo me voy y, por favor, que el programa no me pague”.

María Patiño, la presentadora, consiguió convencerla para que se quedase y la cantante se volvió a sentar. Sin embargo, a los pocos minutos se levantó de nuevo porque dijo que no se estaba sintiendo bien tratada. Se quejó de que no la dejaban hablar, de que se la estaba acusando de ser una mentirosa y de que la estaban “machacando”.

Una vez más se sentó y los ataques continuaron hasta que una de las colaboradores le echó en cara que no había dado dinero a su hija como regalo de boda. En aquel momento, Karina se defendió con voz temblorosa y lágrimas en los ojos: “Yo puse lo que pude. Tengo 72 años y estoy jubilada. Mi pensión es pequeña y aún tengo que seguir cantando para poder resistir. Y no quiero seguir hablando”.

La cantante terminó derrumbándose y, esta vez de verdad, se marchó del plató llorando y diciendo repetidamente que quería irse a su casa.