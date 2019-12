Echaurren Tradición, excelencia riojana en su versión más casera

No podíamos empezar con otra cosa que no fuesen las croquetas de Marisa Sánchez, sabor a casa de mi abuela, una masa no tan láctea como la que encontramos en alguno de los restaurantes de alta cocina, pero con un sabor más intenso; en este caso son de jamón, pollo y huevo duro, una auténtica delicia. Sigo con un pimiento cristal caramelizado, patatas y huevo de corral a baja temperatura, finura en el producto para embelesar con esta simple dulzura. El plato fuerte llega con las pochas de temporada a la riojana con fritada de tomate y piparra, sin duda uno de los mejores platos de cuchara que he tomado este año, sólo por esta olla merece la pena el viaje. La parte salada la terminamos con un arroz seco de montaña con codornices y hongos, manteniendo el excepcional nivel de la comida.

No engaña quien dice que en Echaurren se come una de las mejores comidas tradicionales del país. Entiendo que en comparación con otras casas puedan verse superados en materia prima, pero en cocina es complicado encontrar sitios que estén a este nivel. Qué pena que no haya más restaurantes así en España... ¡Qué casa!

