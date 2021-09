Echenique aclara año y medio después qué pasó en esta escena: la culpa fue de Letizia

El 3 de febrero de 2020, pocas semanas antes de que la pandemia cambiara nuestras vidas, un vídeo recorrió Twitter con rapidez. En él aparecía Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, saludando a los reyes después del discurso de Felipe VI en el Congreso en la Sesión Solemne de Apertura de la XIV Legislatura.

El motivo del alboroto es que Echenique se detuvo brevemente ante el rey. Luego, todavía más brevemente, ante la reina Letizia y la princesa Leonor. Y el problema para muchos es lo que ocurrió justo después, ya que el dirigente de Podemos no saludó a la infanta Sofía.

Ahora, año y medio después, el político ha aclarado en una entrevista en InfoLibre qué es lo que pasó realmente en ese momento. Dice que, antes del acto, llamó a Zarzuela para avisar de que no podría darle la mano al rey. Quería evitar así que el monarca hiciera el gesto de extender la mano y él no pudiera corresponder.

″Así que el rey estaba avisado y por eso no hizo el gesto”, asegura Echenique, que señala que el problema fue que la reina le hizo “un gesto de cariño” y ahí se lio todo: “Me agarró un poquito del brazo este, con el que manejo la silla. Y entonces se activó la palanca hacia adelante, la silla se aceleró…”

“Estaban la princesa y la infanta al lado. Casi me las llevo por delante y las atropello”, añade antes de señalar que su silla puede alcanzar los 13 kilómetros por hora, lo que le permite incluso adelante a gente que hacer footing.

“Antes no pillaba taxis, me cruzaba la ciudad en la silla e incluso me cronometraba los viajes, para ir superándome. Los días que batía mi propio récord eran un subidón. Apoteósico”, señala.