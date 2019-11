Echenique acusa al PSOE y al PP de usar Cataluña para llegar a un “acuerdo incómodo de Gobierno tras el 10-N”

“Cataluña, en vez de ser lo que debería ser para los partidos, se está convirtiendo en una excusa para hacer ese acuerdo incómodo entre el PP y el PSOE. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha acusado al PSOE y al PP de usar Cataluña como excusa para hacer un “acuerdo incómodo de Gobierno tras el 10-N”.

“Por eso escuchamos a Marlaska decir que la violencia en Cataluña es peor que en Euskadi. Están viendo a ver quién tiene la medida más dura en Cataluña”, ha defendido el dirigente de Podemos, quien considera que con estos mensajes pretenden demostrar que no están “tan lejos en el tema catalán, y si viene una crisis nos ponemos de acuerdo en bajar salarios, servicios públicos, etc”.

“La única manera de combatir ese plan es que Unidas Podemos esté fuerte”, ha defendido Echenique, quien considera que “la ciudadanía está muy bien informada en España, es inteligente, y hemos ido a elecciones porque Sánchez quiso un gobierno monocolor pese a no tener mayoría absoluta”.

“Después del 10-N, Sánchez va a tener dos opciones: acuerdo con el PP, la que prefiere, o acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. Dependerá de cuántos votos tenga Podemos que se decida por una o por otra.

“Ahora quiere que volvamos a votar para ver si votamos bien, según su criterio”, ha acusado Echenique, antes de opinar que “a estas alturas el PSOE no convence a nadie porque la gente sabe lo que ha pasado”.

En referencia a las informaciones que apunta a que el plan de los CDR el ‘dia D’: encerrarse con Torra en el Parlament, Echenique ha pedido “ser prudente”, porque “no hay sentencia, no hay conclusiones firmes, y si se ha cometido algún delito tendrá que actuar la justicia. Que no se use este tema para que haya un acuerdo entre el PP y el PSOE”.