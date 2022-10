Echenique da mucho que hablar al referirse así a la escena más comentada del rey y Sánchez

Echenique no ha pasado por alto la escena en la que el rey Felipe VI, junto a la reina y la princesa, aguardaron dentro del coche a su llegada al desfile, al parecer, a la espera de Pedro Sánchez. Cuando el coche oficial de los monarcas había llegado a la plaza de Lima, se ha podido escuchar a los servicios de protocolo de Casa Real pidiendo que no se abrieran las puertas del vehículo porque el presidente no estaba.