Echenique dice que prefiere un Casio a un Rolex y hay jaleo por la respuesta de Daniel Lacalle

La reputamadre que me parió es que no entienden ni su modelo económico https://t.co/1beSQpZPLz

fijate lo que es el capitalismo, teniendo yo un trabajo de 40h semanales no podría comprarme un rolex https://t.co/DtLnz675GV

No es el capitalismo el que te permite elegir. Es tener dinero en el capitalismo. Y así la elección ya no es un derecho. https://t.co/bIm4EsbQ3r

La inmensa mayoría de los que están llamando zasca a esto no pueden comprarse un Rolex. https://t.co/7ycvjYz5xN

García, que estaba de celebración por su cumpleaños, ha presentado a Maestre en el desayuno informativo de ‘Nueva Economía’, donde ha hecho un discurso que no pretendía ser “azucarado” pero en el que no ha podido ni querido ocultar su “admiración” por la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.

Mónica García ha llegado a describir a su compañera como un “mirlo blanco” porque es de “una rareza extraordinaria” la política que hace, lejos de “lo ordinario, de la cultura del zasca, del ruido, del cinismo”. “Destaca por hacer política que no está a la moda, que no baja al fango, que no recurre a la palabra gruesa y que está abierta a llegar a acuerdos sin renunciar a la firmeza y contundencia de sus convicciones”, ha reseñado.