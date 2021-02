Echenique: "No hablemos de salvar la semana santa porque sabemos lo que trae"

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado este miércoles, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados que “no es el momento de hablar de semana santa”.

“El diseño descentralizado en este segundo estado de alarma ha sido suficiente para doblegar la segunda y tercera ola, con medidas quirúrgicas tomadas por los ejecutivos autonómicos sin recentralizar el mando y sin confinamientos generalizados”, ha expresado.

“En el lado negativo, la lógica de salvar el verano o salvar la Navidad, hemos comprobado que trae dolor. Hay gobiernos autonómicos que siguen planteando eliminar restricciones. Solo se me ocurre que se hace porque no quieren pagar ayudas directas. No empecemos a hablar de salvar la Semana Santa, porque ya sabemos que eso trae la cuarta ola”, ha añadido.

PP y Cs “luchan por su supervivencia”

El portavoz de UP también ha alabado el plan de vacunación español, destacando que “está siendo un éxito” y se ha referido tanto a PP como a Ciudadanos asegurando que ambos “Luchan por su supervivencia”.

“Si antes de las elecciones catalanas Cs era un partido en lenta decadencia, ahora directamente ha entrado en el desguace”, ha dicho, para posteriormente referirse a los populares señalando que, a día de hoy, es el líder de Vox, Santiago Abascal, quien lleva el volante de su partido.