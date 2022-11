Echenique no perdona a Gamarra por su "hipócrita" tuit sobre Montero y retrata al resto del PP

Denuncia ataques desde el PP

Así, Echenique ha recuperado algunas de los ataques procedentes de integrantes de los populares al señalar que existe un gran componente de hipocresía de apoyar a Montero “como si el PP no la hubiera llamado inútil”, “sumisa de macho alfa” o como si la portavoz popular, Cuca Gamarra, no la hubiese llamado “inmadura e infantil”.

“La violenta descarga de vómito no hubiera sido posible, no se habrían atrevido si antes no se hubiera generado una campaña nauseabunda, una cacería desde toda la derecha y ultraderecha mediática (...) tampoco habríamos visto lo que vimos ayer si no hubiera existido la colaboración del Partido Popular con los violentos”, ha afirmado Echenique desde el hemiciclo.