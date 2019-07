Echenique: “No tenemos la confianza de que el PSOE tenga la voluntad de volver a sentarse”

“No tenemos la confianza de que el PSOE tenga la voluntad de volver a sentarse”. El dirigente de Podemos, Pablo Echenique, se ha mostrado poco confiado -en la Cadena Ser- en que el PSOE quiera seguir negociando este jueves un Gobierno de coalición que, a su juicio, “sería bueno para la vida de la gente”.

“Ayer, a última hora de la tarde, que teníamos toda la voluntad de negociar, y el PSOE puso fin a las negociaciones”, ha asegurado Echenique, quien ha considerado que “el partido que se presenta candidato a la presidencia debería haber dedicado hasta el último momento para un gobierno de coalición que mejore la vida de la gente”.

“Lo primero es la vida de la gente, millones de personas que no llegan a fin de mes, y ayer sobre las 19 o 20 horas, cuando había tiempo, decidieron romper las negociaciones”, ha protestado Echenique.

Según el dirigente de la formación morada, “a lo largo del día de ayer el PSOE nos hizo tres o cuatro ofertas que no eran la última. Pero nosotros tenemos que tener competencias”, ha advertido Echenique, quien ha matizado que “en la negociación quedó claro que el Ministerio de Vivienda no tendría competencias para acabar con desahucios sin alternativa ocupacional, para regular los precios de los alquileres... es un ministerio que suena bien, porque la vivienda es un problema grande, pero no tiene competencias, está vacío. No permitiría mejorar la vida de la gente. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Igualdad. Se trata todo de un decorado”.

“Nosotros no queremos entrar en un Gobierno a toda costa, no queremos visibilidad ni proyección política, queremos políticas públicas que mejoren la vida de la gente. Pero para eso hacen falta competencias reales”, ha sentenciado.