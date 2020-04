Echenique sorprende con su alegato a favor de este periodista: "Ha hecho lo que todos deben hacer"

Jorge Javier Vázquez, en el Congreso de los Diputados. El presentador de Telecinco, tendencia en los últimos días por su su alegato antifascista en pleno programa, ha sido el gran protagonista de la comparecencia de Pablo Echenique tras la junta de portavoces parlamentarios.

“Por primera vez hemos visto a un presentador decir que no todo está permitido, que no se puede mentir en televisión sin que nadie te diga nada. Hasta hace poco, una estrategia para diseminar el discurso de la extrema derecha era llevar invitados de esa ideología y cuando soltaban sus bulos, sus frases de odio, no se les decía nada”.

“En los últimos días hemos presenciado un hecho raro de ver y rompo una lanza a favor de Telecinco. Un presentador ha hecho lo que todo periodista debe hacer, que en su programa se vierta odio y mentiras y que nadie diga nada. Creo que hay muchos periodistas decentes pero también hay una epidemia de bulos y hay que evitarla”, ha sentenciado el portavoz de Unidas Podemos

Jorge Javier, conocido por sus mensajes contra la ultraderecha ‘explotó’ este lunes en pleno Sálvame: ”¡El discurso de Vox aquí no! Aquí podéis debatir de lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas no”, señaló indignado.