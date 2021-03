Ecocidio: un nuevo crimen contra la paz para salvar el planeta

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Getty

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Getty Imagen de un paisaje tras un incendio en Indonesia.

Higgins no fue, sin embargo, la primera en acuñar el término. En los años 70, el primer ministro sueco Olof Palme se encargó de poner nombre a los actos que destruyen ecosistemas y de abrir la veda a su debate jurídico. Acusó directamente a Estados Unidos de cometer este crimen -sin tipificar- por el uso de productos químicos defoliadores durante la guerra de Vietnam y reprochó a Naciones Unidas que no tomara cartas en el asunto.

"Cincuenta años de tala, minería de oro y plantaciones de soja han diezmado la selva amazónica: alrededor del 17% ha desaparecido ¿Por qué eso no es un crimen al nivel del genocidio?" @BriBakerJrn sobre la Ley del #Ecocidio @grist https://t.co/ibcp9rjTN8 (Versión en inglés🇬🇧)

Desde la campaña, señalan que el objetivo clave es cambiar el foco en la protección, “centrarse no sólo en los seres humanos si no en la propia naturaleza, de modo que la destrucción de ecosistemas pueda ser proscrita incluso sin víctimas humanas directas”.

“El crimen de ecocidio pretende crear una nueva base moral por la cual, cualquier cosa que cause un daño masivo o la destrucción de ecosistemas naturales se convierta simplemente en inaceptable”.

Hasta la fecha, la regulación ambiental se encuentra principalmente en el ámbito civil y, en los casos en que hay delitos ambientales definidos, estos son por lo general bastante específicos. Por ejemplo, un cierto grado de contaminación en un contexto determinado. “En la mayor parte del mundo no existe un marco legal que trate el daño y la destrucción masivos per se, por lo que la actividad corporativa sigue el camino de menor resistencia, operando de la manera más dañina donde existe una protección menor”, añaden.