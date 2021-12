Edmundo Bal casi revela el teléfono de Fernández Díaz en la Comisión de la Kitchen: "No hace falta que lo radie"

EMMANUEL DUNAND via Getty Images

EMMANUEL DUNAND via Getty Images Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior.

La intervención del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen ha tenido varios momentos de tensión con los diferentes portavoces.

Entre ellos, el que más ha enfadado al exministro ha sido el cuestionario de Edmundo Bal, de Ciudadanos, al que casi se le escapa el número de teléfono del domicilio del Fernández Díaz.

“En una acta se cita como el teléfono de su casa de la provincia de Barcelona, el 932023…”, ha comentado hasta que Fernández Díaz le ha interrumpido cuando el quedaban dos números para completar el teléfono.

“No hace falta, no hace falta que radie el teléfono de mi casa”, ha intervenido el exministro aunque es público ya que consta en el acta judicial.

Este no ha sido el único enfrentamiento entre ambos. Bal también ha llegado a encender al exministro imputado en la Kitchen que ha terminado respondiéndole frases como: “es palabra de un juez ¿y qué?” y “haga usted el favor de leer el acta que yo me la sé de memoria”, “como usted comprenderá hay miles de inspectores en la Policía”, “usted no diga lo que quiera en relación ahora a mi dignidad”.

“No me enfado con usted, pero pensaba que era una persona con más solvencia”, ha concluido.

Ante esto, el diputado de Ciudadanos le ha terminado pidiendo disculpas y a la vez le ha agradecido que haya contestado “porque otros comparecientes no han dicho nada”.

Entre sus declaraciones en la comisión, Jorge Fernández Díaz ha asegurado que desconocía la operación Kitchen. “Si se hizo, se hizo sin mi conocimiento, porque saben que yo nunca hubiera dado”, ha expresado.

Además ha descartado que ni Rajoy ni Cospedal le dieran instrucción para proteger al Partido Popular por los casos de corrupción.