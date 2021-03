Edmundo Bal gana las primarias de Ciudadanos y será el candidato en Madrid el 4 de mayo

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Edmundo Bal, el pasado 28 de agosto en la sede nacional de Ciudadanos, en Madrid.

La portavoz nacional, Melisa Rodríguez, ha anunciado este lunes que “el ganador de las primarias se dejará la piel para defender que Iglesias no esté en el Gobierno de Madrid”. Bal se ha enfrentado a otros diez afiliados por hacerse con los mandos de la candidatura. La votación, que se inició este domingo, ha concluido este lunes a las 20.00.

Bal había insistido en que él no sería la cabeza de lista del partido para el adelanto electoral. Pero el exvicepresidente naranja de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado, se lo pidió y Bal accedió. “Yo apoyaba a mi amigo Ignacio Aguado, iba de su mano, pero Nacho me llamó y me dijo que yo tenía más oportunidades y que había que hacer lo mejor para los madrileños ”, confesó en Telecinco. Bal dudó, pero al final dio un paso al frente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid certificó la salida de Aguado del Gobierno tras perder la confianza en su socio de Gobierno. Isabel Díaz Ayuso decidió disolver la Asamblea regional el mismo día que Cs registró una moción de censura con el PSOE contra el Gobierno del popular Fernando López Miras.

Ese movimiento provocó un terremoto político en toda España. Y dio a la presidenta madrileña la excusa que buscaba para adelantar los comicios, intentar absorber a Cs y, de esta manera, no depender de ellos en la Cámara autonómica ni gobernar en coalición.