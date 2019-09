Edoardo Albinati: "En las violaciones en grupo los hombres usan a la mujer como encuentro con el sexo del amigo"

Por Winston Manrique Sabogal

El bien y el mal y los complejos masculinos de sexualidad, sentimientos y poder de muchos tiempos se citaron el 29 y 30 de septiembre de 1975 en el barrio romano de Trieste con el secuestro, violación y asesinato de dos muchachas en un crimen conocido como la masacre del Circeo. Una colisión donde convergieron tiempos pasados mal nacidos para estallar en 2005 con el estrangulamiento de la esposa y la hija de un mafioso. Dos hechos protagonizados por un mismo hombre: Aldo Izzo.

Testigo de parte de aquello fue Edoardo Albinati (Roma, 1956) que ahora deja su testimonio en la novela La escuela católica (Lumen), premio Strega 2016. Un libro como un río largo, de aguas rápidas, con sus meandros, sus curvas, sus remansos, pero con la turbulencia bajo las aguas hasta completar 1.280 páginas.

Todo empieza en varios puntos… Todo confabula… Uno de esos puntos donde habrían de gestarse aquellos sucesos inolvidables fue el instituto San Leone Magno donde Edoardo Albinati estudió de niño, muy cerca de su casa y de la de su mejor amigo donde conoció al hermano mayor de este que sería el detonante o personificación de las tragedias ocurridas y narradas.

En La escuela católica, Edoardo Albinati va río arriba y a sus riveras. Indaga en el origen del mal, quiere saber cuándo se engendra en alguien todo lo que habrá de hacer daño, de cómo prende en alguien que vive bien y que no parece tener ninguna carencia y todo es felicidad cuando empieza a pudrirse algo. Un ejercicio parecido al que intentó Norman Mailer con la infancia de Hitler en el magnífico El castillo en el bosque (Anagrama).

Albinati repasa la educación, las costumbres, las ideas que les transmiten a los niños varones sobre su propio género, su sexualidad, sus sentimientos, la expresión de los afectos y emociones… Lo que les obligan a esconder, lo que les niegan, lo que les quitan de su propia identidad y querencias. La novela es una exploracion de la masculinidad, de sus deseos, carencias, incapacidades y paradojas que a veces desencadenan la violencia contra las mujeres o los homosexuales. Lo más amado y deseado termina siendo la diana de sus furias-amores.

Si en La escuela católica se citan la indagación del mal, la felicidad, la venganza, la ternura, la religión, el sexo y la sexualidad, en un hotel céntrico de Madrid se cita Edoardo Albinati para hablar sobre los nueve años que tardó en escribir esta novela.

Winston Manrique Sabogal. Uno de los temas es la búsqueda de la felicidad. En ella se lee: “Es la felicidad, la perfección alcanzada por un instante, la que genera la infelicidad. La que establece la separación abismal entre la vida posible y la vida ordinaria”.

Edoardo Albinati. Quien habla en el libro no soy exactamente yo, es un narrador. Y también el narrador está buscando la felicidad como los personajes, como todos. El problema de haber conocido la felicidad es que se sufre cuando se pierde. Por tanto, el vínculo entre la felicidad y la infelicidad se debe a haberla conocido, si uno no supiera qué es sufriría menos.

W. Manrique Sabogal. Pero los atropellos y violencias que describe la novela en parte son por la búsqueda de una felicidad dañina y mal entendida. Algunos personajes creen alcanzarla con acciones violentas.

E. Albinati. Creo que en ese caso la felicidad no tiene nada que ver. La felicidad es algo pasivo que vivimos, que no sucede, que no conquistamos… El poder se conquista, lo tomas, y una de esas maneras es el poder que se ejerce sobre otra persona en su cuerpo o en su mente. Un ejemplo es la posesión del cuerpo femenino como una de las formas posibles de poder, tal vez la más fácil de obtener o la más evidente para un varón. Porque se basa en el uso de la fuerza y eso es lo más sencillo de hacer, mientras que ejercer el afecto, el amor, la atracción, la seducción, la fascinación es más difícil. Hacer el mal es más fácil que hacer el bien.

W. Manrique Sabogal. ¿Por qué no se conquista la felicidad?

E. Albinati. La felicidad es un regalo. Puedes conquistar el poder pero no la felicidad. La felicidad se puede desear, pero no obtener por mucho que se desee. Bueno, yo no soy filósofo.

W. Manrique Sabogal. Pero una de las líneas estructurales centrales de la novela son las abundantes reflexiones y asuntos casi filosóficos alrededor de la vida, el sexo, la amistad, la felicidad, el comportamiento masculino y me interesa su visión como escritor alimentada por su experiencia como profesor de presos y ayuda a los refugiados. En el libro se dice que “el bien es concentrado, el mal difuso”.

E. Albinati. Es Cosmo quien lo dice, el profesor.

W. Manrique Sabogal. Me gustaría saber su opinión sobre esa idea.

E. Albinati. Pienso que es cierto, que el bien es concentrado y el mal difuso. El mal es más común, más ordinario que el bien; mientras que el bien es muy puntual en algunas personas. El mal lo tenemos un poco todos. Los grandes profesores como Cosmo son maestros. O los tenemos de verdad o nos los inventamos, puede ser tu padre, un amigo, alguien del colegio.

W. Manrique Sabogal. La ternura es otro de los temas del libro. Considera que si los hombres expresaran más su ternura las cosas serían distintas.

E. Albinati. La novela habla de una época, mediados de los setenta, y todo el tiempo anterior. Esta rigidez masculina por la cual no se demuestran sentimientos o debilidad ya no es tan rígida. Aunque hoy los varones siguen teniendo miedo a mostrar la ternura entre ellos o lo deben hacer a escondidas.Pero ese sentimentalismo, este deseo de intimidad, esta aspiración por lograr cosas dulces, tiernas, infantiles, están muy pronunciadas entre los varones; incluso más que entre las mujeres. Pero la amistad tipo Batman y Robin o los dos policías de las peliculas…