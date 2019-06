Edu García, el niño de 'Aquí no hay quien viva, reaparece irreconocible y arrasa con un vídeo que algunos vinculan a un partido político

Eduardo García, conocido popularmente por su papel de Josemi en la serie Aquí no hay quien viva, se ha convertido en tendencia en Twitter gracias a un vídeo publicado en esa red social en el que carga contra los circos de animales.

Las imágenes las ha subido él mismo, pero se han viralizado después de que el usuario @alegussk subiese la misma toma pero añadiendo al final el mensaje “vota al partido Pacma”.

Muchos usuarios han creído que el vídeo de Edu García era realmente un spot del partido político, pero no. En el vídeo original no hay ninguna mención a esa formación.

Estas son las imágenes que subió el ahora cantante: