Edu García, el niño de 'Aquí no hay quien viva', reaparece y habla sin titubeos de Hacienda

Edu García, el que fuera actor de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ha reaparecido en el podcast Club 113 bajo el nombre artístico de Dudu.

Durante la charla de más de una hora, García ha repasado su presente, su pasado televisivo e incluso se ha mojado en si es justo pagar impuestos a Hacienda o no.

“Me podría quejar de Hacienda, que son unos pussies y que cuanto más tienes más te quitan. El palo más duro que me ha dado a mí Hacienda... aunque también gané bien, todo hay que decirlo y no voy a ir de pobrecito. Ese año gané dinero, pero me quitaron 6.800 euros”, ha afirmado.