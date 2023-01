Eduardo Casanova estrena 'La piedad' envuelto en polémica

Después de demostrar que su carrera como director iba en serio con Pieles, Eduardo Casanova estrena este viernes su segundo largometraje, La piedad. La cinta abarca la relación tóxica entre una madre y su hijo con el particular estilo del cineasta.

La película, protagonizada por Ángela Molina, Manel Llunell, Ana Polvorosa y María León ha conseguido tres nominaciones a los premios Goya y no ha pasado desapercibida en el circuito de festivales, ganando el Premio Especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary.

La piedad llega a los cines en medio de la polémica, después de Casanova hablara sobre la maternidad y el futuro del planeta en una entrevista concedida a El País. ”Últimamente tengo miedo. Si te paras a pensarlo fríamente, no pinta muy bien la humanidad”, confiesa el director, que muchos recordarán por interpretar a Fidel en Aída.

A juzgar por sus declaraciones, está claro que Casanova no es muy optimista respecto a lo que se van a encontrar las nuevas generaciones: “Aunque haya una guerra horrible, que ya la hay. Aunque nos estemos muriendo, que nos morimos, nos reproduciremos. Es curioso cómo el ser humano va a luchar hasta el fin de sus días por una libertad que no existe. Por una paz que no existe. Todo por amor a sus hijos. Es el horror”. Para él, estaría “muy bien acabar con la humanidad”.