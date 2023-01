Eduardo Garzón responde con toda contundencia a las sonadas palabras de Carlos Herrera

“Los fijos discontinuos no cuentan en las encuestas del paro, es el truquito del Gobierno”, afirmó Herrera en su programa de la Cope. “Hoy conoceremos el dato del paro del mes de diciembre, que tiene una particularidad como todos los anteriores, que es que hay ahora mismo 2.800.000 desempleados, 35.000 personas menos que en octubre, es la cifra de noviembre, una reducción del paro que se estancó”, empezó concediendo.

“Mucho más baja que en otros noviembres, por ejemplo como el del año anterior, pero hay una serie de personas que están en paro, que no trabajan, porque tienen trabajos temporales a los que volverán. Eso que se llamaban fijos discontinuos, que ahora se llaman indefinidos. Y estos, aunque no trabajen, no cuentan en la encuesta del paro. Ese el truquito, esa es la trampa de esta panda de trileros que nos gobiernan, y que a todo esto habrá que echarle un vistazo un poquito más serio”, criticó.