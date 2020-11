Indignación por el comentario que se oyó en 'LaSexta Noche' sobre la higiene de Pablo Iglesias

El programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López, debatió como cada semana los asuntos de actualidad política.

En un momento de la tertulia regresó a la discusión un lugar común de los últimos tiempos: el chalé de Galapagar de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.

Lo sacó a colación Eduardo Inda, director de OK Diario, mientras debatían sobre la tensión entre socios de coalición en el seno del Gobierno, que en las últimas horas ha enfrentado públicamente a Margarita Robles, ministra de Defensa, con varios dirigentes de Podemos.

“El tono macarril de Pablo Iglesias va a molestar y va a hacerle la vida cada vez más complicada a Pedro Sánchez”, dijo el tertuliano, quien criticó “el afán por mantener la poltrona y tener un señor que te abra la puerta del coche oficial” del líder de Podemos.

″¿Por qué decís siempre eso?”, interrumpió Elisa Beni, también colaboradora del programa.

“Te lo explico rápidamente”, contestó Inda, “yo no soy el que decía que los que gobernaban eran una casta, yo no soy el que decía que nunca iba a vivir en un chalé de esos a las afueras de la ciudad en el que viven los burgueses fascistas, yo no soy el que decía que se iba a quedar siempre en su casa de Vallecas”.

“Queríais estar tranquilos”, volvió a interrumpir Beni, “porque cuando el antisistema que no se iba a mover nunca de Vallecas, que nunca iba a hacer tal, pues resulta que llega al Gobierno, se ha puesto un traje de chaqueta, la corbata, se ha subido al coche y hace las mismas cosas que tú. Pues oye, a lo mejor os tiene que dar menos miedo”.

“Me da más miedo que antes”, contestó Inda, que soltó este comentario sin venir a cuento: “Pero quiero decir, la higiene personal no la ha mejorado”.

Un comentario que hizo saltar inmediatamente a Iñaki López, quien reprendió al tertuliano: “Bueno, Eduardo, por favor, no podemos entrar ahí, hombre. Por favor, por favor”.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace, a partir del minuto 2:11:40.