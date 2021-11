Eduardo Madina da mucho que hablar al explicar qué diferencia a Vox de Podemos

El exdiputado del PSOE Eduardo Madina está dando mucho de qué hablar en las redes sociales tras una intervención en la Cadena Ser en la que ha señalado una de las principales diferencias que, a su juicio, tienen Vox y Podemos.

Todo ello después de que la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, haya anunciado en una rueda de prensa que su formación ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para votar a favor de los presupuestos autonómicos de 2022.

“Solo pido una cosa: que la condicionalidad de la política no la den aquellos que creen que hay gente que sobra. Por ejemplo los inmigrantes. Por ejemplo, la gente que tiene la piel de color negro. Por ejemplo los homosexuales, que cree que son menores desde el punto de vista del derecho civil. O las lesbianas. O quienes tienen un modelo de familia diferente. O quienes tienen una identidad de género diferente. O quienes han nacido en un país distinto y han venido a vivir y a trabajar aquí”, ha comenzado diciendo Madina.

“Vox cree que toda esa gente sobra. Podemos no cree que sobra nadie. No cree que sobra nadie ni en Pozuelo, ni en Vox, ni en la dirección del Partido Popular, ni en ninguna iglesia ni en ningún lugar. No hay incompatibilidad de Podemos con ninguna forma de vida dentro ni del PSOE, ni del PNV, ni de Coalición Canaria ni del PRC”, ha proseguido.

“En Vox sí. Es la única formación política que considera que aquí dentro todas esas formas de vida no caben. ¿Cuáles? Las que a Rocío Monasterio no le caben en la cabeza. Por tanto, que condicione la política esta señora y este partido, desde mi punto de vista, es mucho más grave a que lo haga el PNV o Coalición Canaria”, ha zanjado.

Entre las múltiples reacciones que han provocado estas palabras está la de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, que ha escrito: “La derecha siempre trata de blanquear a VOX atacando a Podemos. Escucha la respuesta de Edu Madina”.