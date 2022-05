Eduardo Madina responde al PP ante las últimas noticias: "Que no nos tomen por tontos"

El exdiputado del PSOE Eduardo Madina ha pedido al PP que no tomen por tontos a la sociedad tras conocerse que la dirección general del partido habría decidido no trasladarse de sede.

Este lunes, el PP informó que no iba a vender su sede nacional situada en la calle Génova 13 de Madrid porque considera que es “propiedad de los afiliados” y “los edificios no tienen la culpa de nada”.

Madina, en el Hoy por hoy de la Cadena Ser, ha asegurado que el exlíder del PP, Pablo Casado, no abandonó la formación por luchar contra la corrupción, si no por tirarle un pulso a Isabel Díaz Ayuso: “Lo perdió porque la mayoría del PP pensó que valía más Ayuso en su puesto que Pablo Casado en el suyo”.

“Me da igual si están en Génova o no. Que hagan un borrón y cuenta nueva y colaboren con la justicia en aquellos casos de corrupción pasada que han tenido. Que no nos tomen por tontos porque tan tontos no somos y no se nos olvida tan rápido todo lo que hicieron el último verano que les tocó Gurtel, Púnica, etc”, ha afirmado.