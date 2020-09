Educación política

El tuteo pretende una aproximación sentimental al votante y que la cercanía provoque en éste una simpatía recíproca. Los consejeros áulicos de los dirigentes se equivocan. Dicen que se escoge, en gran parte, la papeleta desde las emociones. Va a ser que nuestros dirigentes no se enteran. Tras casi una década de crisis, sumada la nueva, cada votante se repiensa la papeleta una y mil veces. Antes de introducirla en la urna, la única emoción que le invade es la desidia hacia los políticos y sus casos de corrupción, incluidos los partidos de no tan nuevo cuño. Los españoles estamos muy por encima de nuestros representantes. Pese a ellos, seguimos acudiendo a las urnas y manteniendo a la nación en marcha. Solo hemos caminado de la mano con la generación política de la Constitución.

He escuchado en boca de algunos políticos profesionales que el que no vota ha perdido el derecho a opinar. La majadería me ha dejado boquiabierto y con la mano en la daga. Los españoles, voten o no, tienen el derecho a la libertad de expresión.

El tuteo resbala desde lo alto de la pirámide del poder por una pendiente impertinente. Es imposible, o casi, encontrar a una persona menor de treinta años que se dirija a uno de usted.

Hay una excepción. En los pueblos el tuteo deriva en norma. Ustedes hablan mucho de la España rural, pero no existe ley fiable que la defienda.

Los constitucionalistas nos declaramos feministas, algunos siempre que se utilice con propiedad la lengua de Quevedo. Señorías, no se salten la gramática y transformen en femenino oficios que únicamente admiten el masculino. Se están cargando nuestro idioma. Ustedes redactan las leyes, permitan que la Real Academia de la Lengua regule el español.

Émile Zola, en Literatura y Dinero, Trama editorial, afirma: “Hay hombres que trafican vergonzosamente con su pluma”.