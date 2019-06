Edurne Portela: “La falta de educación sentimental es una causa de violencia”

Por Winston Manrique Sabogal

El torbellino de insultos de quien más quiere arrincona a una mujer en un armario, acurrucada en su oscuridad llora en silencio el luto de su sueño.

Sentada en un salón blanco con una ventana dibujada en la pared, Edurne Portela habla de esa mujer reflejada en Formas de estar lejos (Galaxia Gutenberg). Una novela en la que cuenta a través de la búsqueda del amor, su hallazgo, la caída en una tela de araña, la tragedia y la búsqueda de una salida una parte de la transición que vive la sociedad en algunos de sus temas cruciales: las violencias, la situación de la mujer, las relaciones de pareja y la identidad bajo una palabra y concepto vital latente en todas sus obras: la libertad.

Edurne Portela (Santurce, Vizcaya, 1974) es uno de los escritores que mejor retrata el tiempo contemporáneo cuyas búsquedas de igualdades y señalamiento de errores enraizados ha creado un territorio sísmico que ella muestra en sus diferentes grados. Primero lo hizo en 2016 con el ensayo El eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia (sobre ETA), luego en 2017 con su debut novelístico Mejor la ausencia donde recrea la violencia social y cotidiana en la historia de una joven del País Vasco (Premio a la mejor novela según el Gremio de Librerías de Madrid) y ahora este 2019 con Formas de estar lejos donde relata la vida de una mujer profesional y su relación de pareja.

Licenciada en Historia, su carrera literaria la empezó en 2016 tras vivir quince años en Estados Unidos donde fue estudiante universitaria, docente e investigadora en varias universidades como las de Carolina del Norte en Chapel Hill y en el College of Arts and Sciences de la universidad de Lehigt, de Pensilvania. Y en 2017 presentó, junto a su pareja el también escritor José Ovejero, el documental de cine Vida y ficción en el cual varios escritores cuentan los motivos que los llevan a seguir escribiendo en tiempos adversos.

Winston Manrique Sabogal. ¿Cuándo y cómo decidió la estructura de Formas de estar lejos fragmentada en capítulos cortos, como pasajes de la vida íntima de una relación que se desmorona o esquirlas de la relación de pareja que tiene la protagonista?

Edurne Portela. Me costó mucho encontrar el tono y la estructura. Lo primero que se me ocurrió fue ese inicio, pero no quería escribir una novela en primera persona otra vez. No quería repetir lo mismo que en Mejor la ausencia.Quería tener una perspectiva múltiple y también quería que la historia saliera muy centrada en el hogar, en la vida íntima, pero también quería que saliera de esas cuatro paredes de la casa donde vive la pareja. Fue cuestión de seguir escribiendo y me inclinaba, constantemente, a esa representación por escenas. Momentos en los que salimos y entremos en la vida que rodea también a Alicia y a Matty, salimos de la casa, entramos a la universidad o entramos en ese espacio de los migrantes que trabajan los campos de las plantaciones de tabaco. Quería construir una historia que no fuera tan lineal, sino dar cuenta de una historia, de esa especie de mimetismo entre esa vida fragmentada y ese desarreglo que es tan fuerte en Alicia… Y también esa sensación de que nunca encuentra su espacio. Quería transmitir al lector esa especie de desequilibrio constante en la vida de Alicia. Al final fue cuando me di cuenta por qué estaba creando la novela así.

W. Manrique Sabogal. Lo único claro que tenía era el tema.

E. Portela. Ni siquiera. Yo sabía que quería contar la historia de una pareja que se desmorona como has dicho tú muy bien antes. Quería indagar en los mecanismos de cómo una pareja que empieza muy joven, y supuestamente enamorada, termina mal. Quería que el contexto principal fuera Estados Unidos, me apetecía revisitar un poquito mis experiencias allí. Indagar en esos temas del desarraigo, de la soledad, de lo que sucede en espacios aparentemente seguros…

W. Manrique Sabogal. Indagar en identidad.

E. Portela. La identidad… claro…

W. Manrique Sabogal. Una identidad que en la protagonista se extravía e implosiona.

E. Portela. Sí, porque es eso, es llegar a un mundo en el que no conoce los códigos y por muy lista que sea y por mucho que estudie y por mucho que pase muchos años siempre tienes la sensación de que algo no cuadra, de que su vida no acaba de encajar en ese mundo.

W. Manrique Sabogal. Mencioné la identidad porque es un tema presente en su anterior novela y en el ensayo. Con un problema que no se quiere reconocer, el de la violencia, en este último libro en el amor y en el ensayo la violencia social más grave.

E. Portela. Creo que es algo que me obsesiona un poco y, como has identificado muy bien, hay mucho de esa reflexión en los tres libros. Me preocupa mucho lo indiferentes que podamos llegar a ser ante el sufrimiento de los demás. Y no digo una indiferencia a decir “no me importa”, sino ese tipo de indiferencia que te protege de lo que te pueda contagiar la víctima. En este caso tiene mucho que ver con que a veces vemos a alguien que intuimos que no está bien pero decidimos no entrometernos, nos resguardamos. Porque preguntar y hacerte cargo significa comprometerte. Creo que mucha gente tiende a intentar estar al margen y a veces es porque igual la propia persona lleva una carga ya emocional o de preocupaciones muy fuerte y dice “no me quiero implicar”. Creo que eso pasa a nivel individual, pero también a nivel colectivo.

Por otra parte, a veces, cuando la violencia nos afecta de forma individual como es la violencia machista que se retrata en la novela, a veces nos cuesta mucho reconocer que somos víctimas porque da vergüenza y hay esta especie de pudor de decir “Yo no soy ese tipo de persona; yo no soy una víctima”. Se tiende a esconder esa parte de tu vida. Pero reconocerlo significa dar un paso.