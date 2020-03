Edurne toma una importante decisión en plena cuarentena: "No es el momento"

La cantante Edurne ha estado en El programa de AR, el matinal de Telecinco, para hablar de cómo está viviendo la cuarentena a causa del coronavirus.

La jurado de Got Talent se ha sumado a distintas iniciativas en Instagram para entretener a los ciudadanos que están confinados en sus casas. Edurne ha participado en conciertos en directo a través de la red social.

La concursante de OT ha contado que ha tenido que tomar una importante decisión en plena crisis por el coronavirus: cancelar el estreno de su disco en el que llevaba trabajando cuatro años.

“El disco estaba previsto que saliese el 10 de abril pero al prorrogarse otros 15 días [la cuarentena] y sobre todo, que creo que es una cosa muy importante, los mensajeros. Todos los que reparten cosas tienen que estar para cosas de primera necesidad. Tenemos que dejar de pedir cosas que pueden esperar”, ha asegurado Edurne.

“El disco me hacía mucha ilusión. Han sido cuatro años que han pasado desde que saqué el último disco pero no es el momento. Ahora mismo hay que estar centrados en otras cosas. Estamos sufriendo mucho y, sobre todo por la saludo y por no poner en riesgo a los mensajeros”, ha sentenciado.