Edurne se sincera en una entrevista: "Hay gente que, bueno..."

En lo que se refiere a su trabajo, Edurne afirma que suele leer las críticas “para mejorar”. Sobre las destructivas lo tiene claro: “Ni las leo. Las que van a hacer daño es que no merecen la pena. Hay mucha gente que, bueno, no sé si es por desahogarse”.

Como no podía ser de otra manera, la cantante afirma que las críticas más importantes son las que recibe de su familia y que esas son las que “mas le dolerían”.

Además, ha confesado que tiene una máxima en redes sociales: no responder a los insultos: “Yo es que paso. No me merece perder ese tiempo. ¿Qué consigues con eso contestando? No merece la pena. Yo prefiero pasar. No le doy ni importancia”.