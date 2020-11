Protestas en Nueva York para que se contabilicen todos los votos de las elecciones en EEUU

TIMOTHY A. CLARY via Getty Images

TIMOTHY A. CLARY via Getty Images

En un ambiente festivo, junto a Webster y varios miembros de su organización, activistas de RefuseFascism (Rechaza el Fascismo) blandían carteles denunciando que el “Supremacismo blanco, la teocracia y el fascismo nunca están legitimados” y pidiendo la marcha del presidente y del vicepresidente Mike Pence.

Un miembro de esta organización, Travis Morales, aseguró a Efe que “votar es muy importante, pero no suficiente”. “Necesitamos estar en las calles para demandar: Trump y Pence fuera ya, porque es un régimen fascista que encarcela a los niños en jaulas en las fronteras y que ataca con violencia a los manifestantes del movimiento de las vidas negras importan”, aseguró Morales ataviado con una mascarilla y una camiseta en las que se podía leer “Trump/Pence OUT NOW (Fuera ya)”.

No a la violencia

Preguntados por las medidas de seguridad desplegadas por las autoridades y por el miedo de muchos negocios del centro de la ciudad a que las marchas puedan derivar en saqueo, ambos insistieron a Efe en que la protesta era pacífica.

El comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, advirtió el martes que habrá “tolerancia cero” por parte de sus agentes ante posibles disturbios en la Gran Manzana tras el cierre de los colegios electorales y con la llegada de los primeros resultados.

“No estamos aquí por la violencia, hay compañeros que han recibido formación en la desescalada de conflictos y que están aquí para garantizar que la protesta se mantiene pacífica”, dijo Pence.