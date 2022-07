EEUU dice que las fuerzas israelíes "probablemente" dispararon a la periodista palestina Abu Akleh

AHMAD GHARABLI via AFP via Getty Images

Estados Unidos ha anunciado este lunes que no ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de la bala que mató a la periodista Shireen Abu Akleh , pero sostiene que “probablemente” las fuerzas israelíes fueron las que dispararon.

Según explicó Price, el grupo de expertos no pudo llegar a “una conclusión definitiva” sobre el origen de la bala debido a que estaba “muy dañada”.

No obstante, Estados Unidos ha determinado que las fuerzas israelíes fueron las que “probablemente” dispararon a Akleh, aunque dice “no tener razones para creer que fue intencionado”, sino el resultado de “trágicas circunstancias” durante una operación liderada por el Ejército israelí contra facciones de la Yihad Islámica.

“Urgiremos una rendición de cuentas”

Varios medios como la CNN, The Washington Post, The New York Times o Al Yazira llevaron a cabo sus propias pesquisas y aseguraron que la reportera murió muy probablemente por disparos de militares israelíes.