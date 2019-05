EEUU otorga un plazo de tres meses a Huawei antes de imponerle sanciones

Ante la preocupación de los usuarios y las compañías estadounidenses, Washington ha decidido postergar hasta agosto la prohibición a Huawei de utilizar componentes y software de Estados Unidos.

En un contexto de guerra comercial entre ambos países, Donald Trump ha prohibido las exportaciones de productos tecnológicos estadounidenses a ciertas compañías consideradas “un riesgo” para la seguridad nacional. La medida afecta, sobre todo, al grupo tecnológico chino Huawei.

En este contexto, el gigante tecnológico Google ha anunciado que deja de suministrar software para uno de los fabricantes de móviles y tabletas más populares del mundo, Huawei. ¿Qué ha llevado a esta situación y cómo afectará?

Ocho claves:

- Efectos

Los móviles Huawei mantendrán los servicios de Google Play y las protecciones de seguridad de Google, pero no tendrán acceso a las actualizaciones con las que esta empresa periódicamente mejora las capacidades. Los usuarios sí podrán acceder a actualizaciones a través de los desarrollos de código abierto, aunque estos suelen demorarse varios meses.

- Android Q

Quienes tengan un teléfono Huawei (u Honor, la segunda marca de esa empresa china) no podrán instalarse la nueva versión del sistema operativo que desarrolla Google: Android Q. Será el Android 10.0 y está previsto que se implante a partir de agosto. No obstante, podrán continuar con la versión actual, la 9.0, llamada Android Pie, que fue lanzada el agosto pasado.

- Afectados

Más de 373 millones de móviles y tabletas Huawei están en uso en el mundo, casi el 10 % del total. La empresa ha subido en ventas y en el primer trimestre de 2019 fue la segunda mundial, con el 19 % de cuota de mercado, solo detrás de Samsung. En España son 7,7 millones los móviles y tabletas afectados. De enero a marzo Huawei vendió 1,3 millones y es líder en el país, con el 36 % de cuota.

- Reclamaciones

Organizaciones de consumidores, como Facua, y despachos de abogados, como Legálitas, han llamado a los usuarios a presentar reclamaciones a Huawei primero y a las autoridades de consumo o ante los tribunales llegado el caso, dado que el correcto funcionamiento del software está incluido cuando se compra un móvil o una tableta.

No obstante, algunos expertos piden cautela, ya que, al parecer, el software de los aparatos seguirá en perfecto uso y con protecciones de seguridad, más allá de que no se tenga acceso a las novedades que lance Google a partir de ahora. Además, con la compra se adquiría el software del momento, pero no está claro si incluía las posibles mejoras futuras, cuántas y hasta cuándo.

- Origen

Google y otras empresas de EEUU siguen la estela del Gobierno de su país, que la semana pasada dictó una directiva que insta a evitar negocios con compañías tecnológicas chinas, por el supuesto riesgo para la seguridad de los datos en internet, ahora que comienza la quinta generación de las telecomunicaciones (5G), que multiplica por decenas de veces la velocidad, la precisión y las capacidades de internet.

- Trasfondo

Por un lado, la actual guerra comercial entre EEUU y China, fruto del mutuo aumento de imposición de aranceles. Y de otro, el desarrollo del 5G recién iniciado, en el que Huawei es la más avanzada del mundo en la fabricación de infraestructuras de redes (antenas), al margen de ser también de las que más móviles vende.

Esas antenas para 5G son las que más recelos sobre su futura seguridad provocan. Más que desconfiar de la empresa en sí, el temor es que el Gobierno chino obligue en el futuro a una cesión de información.

- Reacción

Huawei asegura que seguirá ofreciendo actualizaciones de seguridad para todos sus móviles. E incluirá su “ecosistema” propio de aplicaciones y servicios, el cual ya ha venido desarrollando en paralelo, al margen de Android -el sistema operativo de Google-, en previsión del veto que se avecinaba.

Huawei ya fabrica sus propios procesadores (Kirin) y se ve menos afectada por el veto que desde ahora le harán también otras empresas estadounidenses que fabrican chips, como Qualcomm e Intel.

- Aplicaciones

Al no poder usar las futuras aplicaciones de Android, Huawei creará las suyas propias, como ya hacen otras compañías, como OnePlus (dentro de Android) o Apple (la única empresa con éxito fuera del mundo Android). El ínterin que tarde Huawei en crear su propio universo de apps será clave para no perder pie en el mercado de los móviles.

Aunque por motivos distintos, ya hubo destacados fabricantes de móviles que cayeron en su día en picado, como Nokia, Motorola, Blackberry, así como la fracasada apuesta que hizo Microsoft en este campo, cuando soltó amarras con Android.